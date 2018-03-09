Женщина сорвалась с балкона при попытке спастись из пожара в турецком отеле (ВИДЕО)

На кадрах с места происшествия видно, как две девушки мечутся по балкону. По всей видимости, выйти через дверь не представлялось возможным. Рядом полыхает другой номер.

При попытке спуститься вниз, девушка сорвалась с балкона и, как передают СМИ, упала на припаркованные вблизи отеля автомобили. Вторая женщина вскоре также прыгнула с балкона. Обе пострадавшие были госпитализированы.

Сообщается, что другие обитатели отеля были позже эвакуированы. Во время съемки слышны крики людей, которые наблюдали за происходящим. На кадрах не видны машины спецслужб.

Предварительно известно, что пожар произошёл из-за возгорания мобильного телефона, находящегося на зарядке.