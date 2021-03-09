Заместитель генпрокурора РФ в УрФО утвердил обвинение банкирам из Нижнего Тагила

Заместитель генпрокурора РФ в УрФО утвердил обвинение банкирам из Нижнего Тагила

Сегодня, 17:50ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Заместитель Генерального прокурора РФ в Уральском федеральном округе Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение в отношении банкиров из Нижнего Тагила, которые купили убыточные вексели на 70 миллионов и скрыли это от ЦБ РФ.

Следствием установлено, что в период с конца лета 2017 года по июнь 2018 года председатель совета директоров тагильского банка за счет финансовой организации приобрел вексели у компании из Москвы на 70 миллионов рублей. В связи с этим, у банка возникли обязательства по резервированию денежных средств. Из-за этого в финансовой организации появились основания для замены административного персонала на временный, пишут «Ведомости Урал».

Чтобы избежать подобных мер, коллеги председателя посоветовали скрыть данный факт в отчетах, предназначенных для ЦБ РФ.

Перед судом предстанут бывшие председатель совета директоров, председатель правления и руководитель отдела кредитования. Им вменяют нарушение закона по статье 172.1 УК РФ (Фальсификации финансовых документов отчета и отчетности финансовой организации) и части 4 статьи 33, статье 172.1 УК РФ (Подстрекательство к фальсификации финансовых документов отчета и отчетности финансовой организации).

Отмечается, что в ходе следствия были арестованы автомобили подозреваемых — Toyota Land Cruiser и Infinity FX37.

Дело направлено на рассмотрение в суд Ленинского района Екатеринбурга.

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