Заместитель генпрокурора РФ в УрФО утвердил обвинение банкирам из Нижнего Тагила

Следствием установлено, что в период с конца лета 2017 года по июнь 2018 года председатель совета директоров тагильского банка за счет финансовой организации приобрел вексели у компании из Москвы на 70 миллионов рублей. В связи с этим, у банка возникли обязательства по резервированию денежных средств. Из-за этого в финансовой организации появились основания для замены административного персонала на временный, пишут «Ведомости Урал».
Чтобы избежать подобных мер, коллеги председателя посоветовали скрыть данный факт в отчетах, предназначенных для ЦБ РФ.
Перед судом предстанут бывшие председатель совета директоров, председатель правления и руководитель отдела кредитования. Им вменяют нарушение закона по статье 172.1 УК РФ (Фальсификации финансовых документов отчета и отчетности финансовой организации) и части 4 статьи 33, статье 172.1 УК РФ (Подстрекательство к фальсификации финансовых документов отчета и отчетности финансовой организации).
Отмечается, что в ходе следствия были арестованы автомобили подозреваемых — Toyota Land Cruiser и Infinity FX37.
Дело направлено на рассмотрение в суд Ленинского района Екатеринбурга.