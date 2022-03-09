Пивной бар обстреляли неизвестные в Арамиле

Пивной бар обстреляли неизвестные в Арамиле
Пивной бар обстреляли неизвестные в Арамиле
Сегодня, 16:38ПроисшествияФото: 1MI
Неизвестные открыли стрельбу в пивном баре «Пена» в Арамиле. Инцидент произошел 9 марта под утро. В результате пострадал один мужчина, он госпитализирован с пулевыми ранениями.

Всего было сделано четыре выстрела. В стенах имеют дыры от пуль, а окна разбиты, пишет Е1 со ссылкой на очевидца.

По предварительной информации, там произошел конфликт. Пострадавший был доставлен в больницу Екатеринбурга со сквозным ранением и повреждением брюшных органов, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что допросить пострадавшего пока не представляется возможным. Однако его личность установлена. Им оказался менеджер местной фирмы 1974 года рождения.

Также задержаны трое подозреваемых. Двое являются местными жителями, один из Челябинской области. Один из задержанных уже имеет судимость. В ходе обысков у них изъят предположительно травматический пистолет, винтовка Мосина и карабин «Сайга», а также патроны.

Горелых отметил, что на данный момент отрабатывается версия о конфликте из-за неосторожной фразы. Он добавил, что компания была в нетрезвом состоянии. После получения официального медицинского заключения о тяжести травм будет решаться вопрос о том, по какой статье возбудить уголовное дело.

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