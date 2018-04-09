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Мужчина пропал во время рыбалки на Нижнетагильском пруду (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина пропал во время рыбалки на Нижнетагильском пруду (ВИДЕО)

9 апреля, 15:05Происшествия
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