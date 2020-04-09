В Нижнем Тагиле самосвал зацепил кузовом трамвайные линии и парализовал движение

Это достаточно большой объём работ. Самосвал проезжал переезд и то ли автоматически открылось, то ли уже с открытым кузовом ехал и уронил нам всю кривую, рассказал TagilCity.ru Игорь Темнов.

Напомним, с начала прошлого месяца было начато проведение диагностики трамвайных маршрутов Нижнего Тагила. Все нарушения фиксировались и заносились в планы работ по устранению замечаний. Сергей Анисимов, главный инженер МУП «Тагильский трамвай» сообщал, что в городе будет продолжена проверка и ремонт путей, а также и профилактические работы на тяговых подстанциях.