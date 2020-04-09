В Нижнем Тагиле самосвал зацепил кузовом трамвайные линии и парализовал движение
Сегодня, 17:57ПроисшествияФото: скриншот с камер «Сети Тагила»
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Сегодня около 13.00 в Нижнем Тагиле на развязке Уральского и Октябрьского проспектов самосвал зацепил и повредил открытым кузовом трамвайную линию. По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, сейчас ведутся работы по восстановлению линии, а трамвайное движение на этом участке временно остановлено.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Движение, по прогнозам Темнова, планируется восстановить в районе 21:00.
Это достаточно большой объём работ. Самосвал проезжал переезд и то ли автоматически открылось, то ли уже с открытым кузовом ехал и уронил нам всю кривую, рассказал TagilCity.ru Игорь Темнов.
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В Нижнем Тагиле самосвал с открытым кузовом повредил трамвайные линии
Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»
Напомним, с начала прошлого месяца было начато проведение диагностики трамвайных маршрутов Нижнего Тагила. Все нарушения фиксировались и заносились в планы работ по устранению замечаний. Сергей Анисимов, главный инженер МУП «Тагильский трамвай» сообщал, что в городе будет продолжена проверка и ремонт путей, а также и профилактические работы на тяговых подстанциях.
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