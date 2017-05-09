Беременной женщине стало плохо во время парада Победы в Екатеринбурге: ее увезли в больницу

Сегодня в Екатеринбурге во время парада Победы двум женщинам потребовалась медицинская помощь.

У 26-летней беременной женщины заболел живот. Скорая помощь увезла ее в больницу с подозрением на аппендицит.

76-летняя женщина почувствовала себя плохо во время шествия «Бессмертного полка». У пенсионерки поднялось давление, закружилась голова. Обеим оказана медицинская помощь, сообщает Е1.RU.