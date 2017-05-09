Беременной женщине стало плохо во время парада Победы в Екатеринбурге: ее увезли в больницу
9 мая 2017, 18:25Происшествия
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Двух жительниц Екатеринбурга госпитализировали во время парада Победы: одна из них – беременная девушка.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня в Екатеринбурге во время парада Победы двум женщинам потребовалась медицинская помощь.
У 26-летней беременной женщины заболел живот. Скорая помощь увезла ее в больницу с подозрением на аппендицит.
76-летняя женщина почувствовала себя плохо во время шествия «Бессмертного полка». У пенсионерки поднялось давление, закружилась голова. Обеим оказана медицинская помощь, сообщает Е1.RU.
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