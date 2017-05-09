Скелет человека в санадлиях был обнаружен в канаве в Среднеуральске

Один из местных жителей заметил кости в канаве. Позже выяснилось, что они человеческие, пишет Новая газета.

Да, действительно, в 18.05 в ГУ МВД России по Свердловской области поступило сообщение от коллег из Верхней Пышмы об обнаружении скелетированных останков человека сказал пресс-секретарь ГУ МВД по регионе полковник Валерий Горелых.

Очевидцы рассказали, что на ногах погибшего находились летние сандалии и джинсы. В МВД информацию о жуткой находке подтвердили.

Сейчас сыщики проверяют базы с без вести пропавшими людьми. На месте находки работали специалисты.