Чудом никто не погиб: под Нижним Тагилом фура столкнула ВАЗ в кювет (ВИДЕО)

Увидев запись с видеорегистратора, сложно поверить, что в аварии все пассажиры уцелели. ДТП с участием фуры и легкового автомобиля марки ВАЗ-2111 случилось, по словам женщины за рулем ВАЗа, на скорости 60 км/ч.

Пользователи портала E1 рассказывают, что женщина, возможно, поворачивала налево, а фура зацепила «легковушку», когда та притормозила перед поворотом.

Многие пользователи отмечают, что фуры ездят на неоправданно высокой скорости, хотя тормозной путь у большегрузов достаточно велик. Будьте аккуратны и внимательны за рулем! Видеозапись портала E1: