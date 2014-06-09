Чудом никто не погиб: под Нижним Тагилом фура столкнула ВАЗ в кювет (ВИДЕО)
9 июня 2014, 11:20Происшествия
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В минувшую пятницу под Нижним Тагилом произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором, к счастью, никто не пострадал.
Увидев запись с видеорегистратора, сложно поверить, что в аварии все пассажиры уцелели. ДТП с участием фуры и легкового автомобиля марки ВАЗ-2111 случилось, по словам женщины за рулем ВАЗа, на скорости 60 км/ч.
Пользователи портала E1 рассказывают, что женщина, возможно, поворачивала налево, а фура зацепила «легковушку», когда та притормозила перед поворотом.
Многие пользователи отмечают, что фуры ездят на неоправданно высокой скорости, хотя тормозной путь у большегрузов достаточно велик. Будьте аккуратны и внимательны за рулем! Видеозапись портала E1:
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