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Чудом никто не погиб: под Нижним Тагилом фура столкнула ВАЗ в кювет (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чудом никто не погиб: под Нижним Тагилом фура столкнула ВАЗ в кювет (ВИДЕО)

9 июня 2014, 11:20Происшествия
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