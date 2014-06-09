В Нижнем Тагиле разыскивают несовершеннолетнюю девушку (ФОТО)
9 июня 2014, 18:05Происшествия
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Полиция Нижнего Тагила разыскивает несовершеннолетнюю Гарипову Мохиру Бахтияровну, уроженку Киргизии, учащуюся Свердловского областного медицинского колледжа.
31 мая девушка ушла из дома 36 по ул. Октябрьской революции, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Сообщается, что ранее девушка самовольно из дома не уходила.
Приметы: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост около 165 см, лицо овальное, волосы прямые темные, длинные, глаза темные, губы полные.
Была одета: футболка, брюки.
Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой Гариповой М.Б., сообщить в отдел полиции № 18 ММУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам:
- 8(3435) 47-71-02, 43-15-59 - дежурная часть,
- 8(3435) 47-71-16, 47-71-56, 47-71-59 – подразделение по делам несовершеннолетних.
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