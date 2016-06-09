Смертельные падения детей из окон продолжаются: в Екатеринбурге погиб первоклассник

По информации следственного комитета, мать погибшего отлучилась в магазин, оставив мальчика в квартире без присмотра. Возвращаясь домой после недолгого отсутствия, женщина увидела прохожих, склонившихся над телом погибшего сына.

Правоохранительными органами был произведен осмотр места происшествия и пострадавшего ребенка. По его результатам у мальчика были выявлены только травмы, причиненные падением с высоты. Поскольку признаков совершения преступных действий по отношению к ребенку не обнаружено, уголовное дело не будет возбуждено.

Напомним, всего за день до этого происшествия, в Екатеринбурге произошла аналогичная трагедия с 10-летним подростком.

В связи с участившимися смертельными случаями выпадения детей из окон Следственный комитет России по Свердловской области напоминает гражданам об опасности оставления малолетних детей без присмотра. Противомоскитные сетки не способны уберечь малышей от беды, в силу того, что не могут выдержать их вес. Избежать несчастных случаев помогут специальные фиксаторы, установленные на окна.