Третий утопленник за полторы недели. В Чусовой обнаружен мертвый мужчина
Во вторник утром в Первоуральске из реки Чусовой извлекли тело мертвого мужчины.
Погибший был обнаружен вблизи Денисового моста, на котором на данный момент производятся ремонтно-восстановительные работы. Строители, производящие реконструкцию сооружения, вытащили труп на берег.
При осмотре на теле погибшего обнаружено множество татуировок, позволивших сделать предположение, что при жизни мужчина провел не один срок в местах лишения свободы. Исходя из внешних признаков, примерным временем смерти погибшего считается конец апреля или начало мая. Полиция Первоуральска ведет выяснение причин и обстоятельств произошедшего.
Отметим, что за последние полторы недели это уже третье сообщение об утоплении в Первоуральске. Перед этим 27 мая в городском водоеме погиб нетрезвый 30-летний мужчина. Трагедия повторилась спустя всего пять дней после случившегося, когда в том же пруду утонул еще один молодой человек, находившийся под действием алкоголя.
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