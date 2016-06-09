Третий утопленник за полторы недели. В Чусовой обнаружен мертвый мужчина

При осмотре на теле погибшего обнаружено множество татуировок, позволивших сделать предположение, что при жизни мужчина провел не один срок в местах лишения свободы. Исходя из внешних признаков, примерным временем смерти погибшего считается конец апреля или начало мая. Полиция Первоуральска ведет выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Отметим, что за последние полторы недели это уже третье сообщение об утоплении в Первоуральске. Перед этим 27 мая в городском водоеме погиб нетрезвый 30-летний мужчина. Трагедия повторилась спустя всего пять дней после случившегося, когда в том же пруду утонул еще один молодой человек, находившийся под действием алкоголя.