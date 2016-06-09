В Екатеринбурге во время ссоры молодой человек избил девушку (ВИДЕО)

Неизвестный оператор запечатлел все стороны конфликта: сначала девушка, судя по эмоциям, выговаривала парню свои претензии, подкрепляя сказанное пинками и ударами по лицу, затем произошло примирение, весьма агрессивное. Но вскоре оно неожиданно закончилось избиением самой девушки.

В ссору вмешалась прохожая, которая помогла пострадавшей подняться, однако, случайно вмешавшаяся девушка сама едва не стала жертвой. Парень, вероятно, переживая за звонок в полицию, намеревался догнать нежелательную свидетельницу, но ей удалось убежать. Тогда молодой человек посадил избитую возлюбленную в машину и увез.

Известно, что свидетели произошедшего уже обратились в полицию, а видео выложили в соцсети, в надежде установить личности действующих лиц, и узнать судьбу девушку.

Видео с сайта ru.publika.md