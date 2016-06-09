В центре Нижнего Тагила неизвестные злоумышленники разбили стекла дорогих иномарок

Информацию о нём подтвердили в полиции.

В настоящее время проводится проверка по факту порчи имущества. Около дома №13 по ул. Ломоносова были разбиты стёкла шести автомобилей. Информация о кражах из салона не подтверждается рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Полицейские отметили, что злоумышленники выбрали своей целью дорогостоящие автомобили иностранного производства. Подозреваемые в причастности к этому проступку уточняются.

Вероятнее всего, их действия будут квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное ст. 7.17. КоАП – уничтожение или повреждение чужого имущества объяснили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Осенью прошлого года жители Вагонки жаловались на террор автовандалов.