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9 могил и памятников на кладбище уничтожил житель Талицы в Каменске-Уральском: среди них были и захоронения ветеранов ВОВ (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9 могил и памятников на кладбище уничтожил житель Талицы в Каменске-Уральском: среди них были и захоронения ветеранов ВОВ (ФОТО)

9 июня 2017, 14:55Происшествия
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