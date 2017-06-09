9 могил и памятников на кладбище уничтожил житель Талицы в Каменске-Уральском: среди них были и захоронения ветеранов ВОВ (ФОТО)

6 мая 2016 года мужчина из Талицы приехал в Каменск-Уральский на кладбище. Вандал разбил несколько памятников ветеранов Великой Отечественной войны.

Таким же образом 20 июня 2016 года он вместе с подростками, не достигшими возраста уголовной ответственности, поджег на территории кладбища тополиный пух, что привело к возгораниям на могилах.

Сгорели деревянный крест на одном из мест захоронений, металлические таблички на памятниках, уничтожено 16 венков и три корзины с искусственными цветами. Всего действиями осужденного повреждено девять памятников и надмогильных сооружений.

Суд признал уральца виновным по нескольким статьям и приговорил его к двум годам ограничения свободы. Это значит, что виновный в течение 2-х лет не должен выезжать за пределы Талицы, посещать места массовых развлечений, два раза в месяц отмечаться в полиции и обязательно находиться дома в период с 22 часов до 6 часов ежедневно, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.