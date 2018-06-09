Обвиняемый в убийстве трёх женщин попадёт под суд в Екатеринбурге

Помимо уголовного дела по факту убийства троих человек, Алексея Фалькина будут судить за покушение на жизнь еще одной потерпевшей.

По версии следствия Фалькин совершал преступления с октября 2004 года по апрель 2017 года. Одна из потерпевших сумела выжить только потому, что преступника спугнули двое прохожих. Жертва рассказала, что в тот момент Фалькин наносил ей телесные повреждения отвёрткой.

В ходе расследования специалисты сделали вывод, что во время совершения ряда преступлений Фалькин был пьян. Он нападал на незнакомок разного возраста. Женщин он подкарауливал преимущественно в темное время и в безлюдных местах. Потерпевших он бил кулаками либо наносил удары отвёрткой.

Накануне дело было передано в суд для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.