Обвиняемый в убийстве трёх женщин попадёт под суд в Екатеринбурге
В Екатеринбурге будут судить Алексея Фалькина, которого обвиняют в убийстве трёх женщин. Также подсудимый проходит по делу жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой.
Помимо уголовного дела по факту убийства троих человек, Алексея Фалькина будут судить за покушение на жизнь еще одной потерпевшей.
По версии следствия Фалькин совершал преступления с октября 2004 года по апрель 2017 года. Одна из потерпевших сумела выжить только потому, что преступника спугнули двое прохожих. Жертва рассказала, что в тот момент Фалькин наносил ей телесные повреждения отвёрткой.
В ходе расследования специалисты сделали вывод, что во время совершения ряда преступлений Фалькин был пьян. Он нападал на незнакомок разного возраста. Женщин он подкарауливал преимущественно в темное время и в безлюдных местах. Потерпевших он бил кулаками либо наносил удары отвёрткой.
Накануне дело было передано в суд для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.
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