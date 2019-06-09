В Екатеринбурге горела закрытая на реконструкцию школа на ВИЗе
Сегодня, 17:52ПроисшествияФото: ЕКБ Новости/ vk.com/ekb_1news
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Утром 9 июня загорелось здание школы № 41, расположенной на улице Котельникова, 5А. Причиной пожара стал вспыхнувший мусор, сообщает «ЕТВ».
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:50, огонь был замечен на первом этаже здания. Школа находится на реконструкции, поэтому внутри не было людей. В тушении приняли участие восемь человек личного состава и две единицы техники. Источник огня ликвидировали в течение 25 минут. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Видео
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Видео: Ura.ru
Днём ранее в посёлке Гари загорелась исправительная колония № 8. На тушение у спасателей ушло пять часов, пожар распространился на территории в две тысячи квадратных метров.
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