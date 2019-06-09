В Екатеринбурге горела закрытая на реконструкцию школа на ВИЗе

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:50, огонь был замечен на первом этаже здания. Школа находится на реконструкции, поэтому внутри не было людей. В тушении приняли участие восемь человек личного состава и две единицы техники. Источник огня ликвидировали в течение 25 минут. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.