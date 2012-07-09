Под колесами «Волги» оказался 95-летний житель Вагонки

Александр, так зовут пенсионера, решил не тратитьдрагоценное время и силы для того, чтобы дойти до пешеходного перехода, которыйнаходился в нескольких метрах от места ДТП. В результате пилот ГАЗа отделалсяиспугом, а пожилого мужчину госпитализировали в первую горбольницу с диагнозом «сотрясение головного мозга».