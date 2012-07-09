Под колесами «Волги» оказался 95-летний житель Вагонки
9 июля 2012, 18:00Происшествия
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В прошлую пятницу, 6 июля, под колесами автомобиля «Волга» оказался пенсионер. Водитель «Волги», ехавший в обеденное время по проспекту Вагоностроителей в сторону ул. Правды, не успел среагировать на выскочившего в неположенном месте 95-летнего пешехода.
Александр, так зовут пенсионера, решил не тратитьдрагоценное время и силы для того, чтобы дойти до пешеходного перехода, которыйнаходился в нескольких метрах от места ДТП. В результате пилот ГАЗа отделалсяиспугом, а пожилого мужчину госпитализировали в первую горбольницу с диагнозом «сотрясение головного мозга».
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