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Под колесами «Волги» оказался 95-летний житель Вагонки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под колесами «Волги» оказался 95-летний житель Вагонки

9 июля 2012, 18:00Происшествия
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