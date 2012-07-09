Сегодня по всей России объявлен день траура: в катастрофах на Кубани погибло более 150 человек
9 июля 2012, 10:00Происшествия
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Две серьезные катастрофы произошли за выходные. Из-за крупнейшего в истории страны наводнения на Кубани погибло более 150 человек. Геленджик, Новороссийск и Крымск затопило по крыши домов, города превратились в реки.
В то же время случилась страшная автокатастрофа на Украине,в которой погибли 14 российских паломников. Это произошло на трассеКиев-Чернигов. Автобус выехал на встречную и перевернулся. Все оставшиеся вживых пассажиры сильно пострадали, находятся в тяжелом состоянии. В связи страгедией президент России Владимир Путин принял решение выплатить семьямпогибших в аварии по миллиону рублей из федерального бюджета.
Сегодняшний день объявлен днем траура, государственныефлаги приспущены.
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