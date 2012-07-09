Сегодня по всей России объявлен день траура: в катастрофах на Кубани погибло более 150 человек

В то же время случилась страшная автокатастрофа на Украине,в которой погибли 14 российских паломников. Это произошло на трассеКиев-Чернигов. Автобус выехал на встречную и перевернулся. Все оставшиеся вживых пассажиры сильно пострадали, находятся в тяжелом состоянии. В связи страгедией президент России Владимир Путин принял решение выплатить семьямпогибших в аварии по миллиону рублей из федерального бюджета.