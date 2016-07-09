Подозреваемый в убийстве жены разыскивается в Свердловской области (ФОТО)

Главный подозреваемый – ее 48-летний муж, который, по версии следователей, после преступления скрылся.

Имеются данные о том, что он передвигается зеленой «десятке», с государственным номером А985УМ (196). Вероятно, сейчас подозреваемый находится в столице Урала.

Любую информацию о деле можно сообщить по номеру 02.