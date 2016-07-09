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Подозреваемый в убийстве жены разыскивается в Свердловской области (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подозреваемый в убийстве жены разыскивается в Свердловской области (ФОТО)

9 июля 2016, 10:30Происшествия
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