Подозреваемый в убийстве жены разыскивается в Свердловской области (ФОТО)
9 июля 2016, 10:30Происшествия
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В следственном комитете города Красноуфимска идет расследование дела по факту убийства 47-летней женщины.
Сюжеты: Екатеринбург
Главный подозреваемый – ее 48-летний муж, который, по версии следователей, после преступления скрылся.
Имеются данные о том, что он передвигается зеленой «десятке», с государственным номером А985УМ (196). Вероятно, сейчас подозреваемый находится в столице Урала.
Любую информацию о деле можно сообщить по номеру 02.
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