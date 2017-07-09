Предприниматель из Невьянска заплатит штраф за обман ветерана ВОВ
Ранее мы уже писали про двух молодых людей из Невьянска, которые решили нажиться на ветеране Великой Отечественной Войны.
Они решили продать 93-летней пенсионерке, участнице боевых действий, совершенно бесполезные приборы, якобы для лечения при помощи токов. Стоимость пустышек составила 21 тысячу 600 рублей. Спустя какое-то время, поняв, что её обманули, пенсионерка решила вернуть деньги и отдать обратно бесполезные приборы. Наглость продавцов не знала границ, потому они в письменной форме отказали в возврате денежных средств.
Прокуратура Невьянска подала иск о расторжении сделки и возврате денег ветерану. На этой неделе суд решил, что денежные средства должны быть возвращены в полном размере. Кроме того, так как один из мошенников является индивидуальным предпринимателем, то он возместит пенсионерке 5000 рублей морального ущерба и заплатит около 13 тысяч штрафа за нарушение правил ведения предпринимательской деятельности. Решение суда вступило в законное силу.
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