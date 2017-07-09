Предприниматель из Невьянска заплатит штраф за обман ветерана ВОВ

Они решили продать 93-летней пенсионерке, участнице боевых действий, совершенно бесполезные приборы, якобы для лечения при помощи токов. Стоимость пустышек составила 21 тысячу 600 рублей. Спустя какое-то время, поняв, что её обманули, пенсионерка решила вернуть деньги и отдать обратно бесполезные приборы. Наглость продавцов не знала границ, потому они в письменной форме отказали в возврате денежных средств.

Прокуратура Невьянска подала иск о расторжении сделки и возврате денег ветерану. На этой неделе суд решил, что денежные средства должны быть возвращены в полном размере. Кроме того, так как один из мошенников является индивидуальным предпринимателем, то он возместит пенсионерке 5000 рублей морального ущерба и заплатит около 13 тысяч штрафа за нарушение правил ведения предпринимательской деятельности. Решение суда вступило в законное силу.