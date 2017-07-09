В реке Исеть обнаружили утопленника
9 июля 2017, 11:55Происшествия
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Страшное зрелище пришлось наблюдать жителям Екатеринбурга, которые совершали прогулку на лодке по реке Исеть.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Тело мужчины всплыло на поверхность прямо перед отдыхающими. Утопленник держался на поверхности лицом вниз и двигался по течению реки. Тело извлекли из воды и отправили на судмедэкспертизу, теперь в причине гибели предстоит разобраться специалистам.
По мнению очевидцев, причина смерти связана с криминалом, так как трудно поверить, что погибший добровольно пошёл купаться при таких погодных условиях.
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