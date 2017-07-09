В реке Исеть обнаружили утопленника

Тело мужчины всплыло на поверхность прямо перед отдыхающими. Утопленник держался на поверхности лицом вниз и двигался по течению реки. Тело извлекли из воды и отправили на судмедэкспертизу, теперь в причине гибели предстоит разобраться специалистам.