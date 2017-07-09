Водолазы обследовали дно Нижнетагильского пруда в поисках пропавшего хоккеиста (ФОТО)
Нижнетагильские водолазы проверили возможное местонахождение пропавшего 2 июля Александра Чумарина, на которое указал экстрасенс из Сухого Лога.
Днем 8 июля водолазы-спасатели из нижнетагильского Центра защиты населения провели проверку дна указанного места, где якобы могло находиться тело Александра Чумарина, пропавшего 2 июля.
Напомним, его поисками занимаются его друзья и знакомые. более 50 волонтеров, полицейские со служебно-розыскными собаками, участковые и сотрудники уголовного розыска.
К поиску пропавшего детского тренера по хоккею был подключен экстрасенс из Сухого Лога, Он указал место в Нижнетагильском пруду, где предположительно находится тело молодого человека.
Фото: АН «Между строк»
Водолазы обследовали дно Нижнетагильского пруда в районе санатория «Ключики», но результат оказался отрицательным: тело Александра не было найдено, сообщает АН «Между строк». Один из спасателей рассказал:
К самому пруду в этих местах на обычной машине проехать очень сложно. Мы проверили дно во все стороны на 100-200 метров, вечером ещё раз проехались на катере до Руша – ничего.
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