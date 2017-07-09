Водолазы обследовали дно Нижнетагильского пруда в поисках пропавшего хоккеиста (ФОТО)

К поиску пропавшего детского тренера по хоккею был подключен экстрасенс из Сухого Лога, Он указал место в Нижнетагильском пруду, где предположительно находится тело молодого человека.

Водолазы обследовали дно Нижнетагильского пруда в районе санатория «Ключики», но результат оказался отрицательным: тело Александра не было найдено, сообщает АН «Между строк» . Один из спасателей рассказал:

К самому пруду в этих местах на обычной машине проехать очень сложно. Мы проверили дно во все стороны на 100-200 метров, вечером ещё раз проехались на катере до Руша – ничего.