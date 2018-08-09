Граната была обнаружена на дне Исерти в Екатеринбурге

Для того чтобы провести работы по реконструкции Макаровского моста, уровень воды в реке был опущен.

Ручную гранату РГД-5 нашли рабочие на участке дна, который выступил в результате осушения. Участок был оцеплен. На место происшествия вызвали медиков, спасателей и полицейских.