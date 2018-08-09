Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Граната была обнаружена на дне Исерти в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
0729f41514d3f65620a05b4a05a13c54 760x0 960.1280.0.0

Граната была обнаружена на дне Исерти в Екатеринбурге

Сегодня, 06:30Происшествия
Читайте
также
Как подготовить ребенка к школе
Детские сады будущего: уникальный опыт Нижнего Тагила
Итоги конкурса «Лучший дом, двор, подъезд» подведены в Нижнем Тагиле