Граната была обнаружена на дне Исерти в Екатеринбурге

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8 августа во время ремонта Макаровского моста в Екатеринбурге на дне Исети рабочие нашли ручную гранату.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1.ru
Для того чтобы провести работы по реконструкции Макаровского моста, уровень воды в реке был опущен.
Ручную гранату РГД-5 нашли рабочие на участке дна, который выступил в результате осушения. Участок был оцеплен. На место происшествия вызвали медиков, спасателей и полицейских.
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Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что граната не представляла никакой опасности, поскольку была не боевой, а учебной. Чтобы не пугать жителей города, ее вывезли с территории.
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