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Подростки из ХМАО ловили голубей и скармливали их собаке
Сюжеты:
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Подростки из ХМАО ловили голубей и скармливали их собаке

Сегодня, 09:30Происшествия
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