Подростки из ХМАО ловили голубей и скармливали их собаке

Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях. Граждане также опубликовали несколько фотографий и написали, что подростки приманивали птиц семечками, а затем ловили их и подносили собаке.

Я и моя знакомая тоже стали свидетелями этого ужаса. Ну, подошли мы к ним и что толку? В ответ на наши возмущения – одна ухмылка, мол, а что такого? Нам за это все равно ничего не будет! Мы несовершеннолетние. Скормили они собаке трех голубей. Та их не доела полностью. Эти окровавленные птицы были разбросаны по детской площадке, пока мы их не убрали,написала под постом пользовательница Ольга.