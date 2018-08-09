Подростки из ХМАО ловили голубей и скармливали их собаке

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В городе Югре Ханты-Мансийского автономного округа местные жители стали свидетелями того, как подростки кормили собаку живыми голубями.
Источник: Tumix
Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях. Граждане также опубликовали несколько фотографий и написали, что подростки приманивали птиц семечками, а затем ловили их и подносили собаке.
Интернет-пользователи уверены, что автору снимков нужно было позвонить в полицию и управление образования.
Я и моя знакомая тоже стали свидетелями этого ужаса. Ну, подошли мы к ним и что толку? В ответ на наши возмущения – одна ухмылка, мол, а что такого? Нам за это все равно ничего не будет! Мы несовершеннолетние. Скормили они собаке трех голубей. Та их не доела полностью. Эти окровавленные птицы были разбросаны по детской площадке, пока мы их не убрали,написала под постом пользовательница Ольга.
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