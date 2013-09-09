У экс-ректора педакадемии сгорела дача в Нижнем Тагиле

Это случилось прошлой ночью, примерно в 4 часа утра. На сегодняшний день официальной версией является замыкание проводки. Пожар случился, когда в домике никого не было. Как рассказывают очевидцы, незадолго до пожара у домика соседи заметили «зарево», которому никто не придал значения.