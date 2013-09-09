У экс-ректора педакадемии сгорела дача в Нижнем Тагиле
9 сентября 2013, 17:15Происшествия
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Накануне стало известно, что в Горбуново в Нижнем Тагиле случился пожар. Как оказалось, владельцем сгоревшего домика является Владимир Иванович Смирнов, бывший ректор Нижнетагильской Государственной Социально-педагогической академии.
Это случилось прошлой ночью, примерно в 4 часа утра. На сегодняшний день официальной версией является замыкание проводки. Пожар случился, когда в домике никого не было. Как рассказывают очевидцы, незадолго до пожара у домика соседи заметили «зарево», которому никто не придал значения.
Однако позже появился и сам огонь, который практически дотла спалил домик. Пожарные приехали быстро, но постройку спасти не смогли. Под одной крышей вместе с домом находится и баня. Журналист TagilCity.ru выехал на место происшествия.
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