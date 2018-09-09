Уборщица «Бургер Кинга» в Нижнем Тагиле подозревается в краже телефона у школьницы
Сегодня, 16:20Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На 54-летнюю уборщицу из фаст-фуда в Нижнем Тагиле заведено уголовное дело по подозрению в краже мобильного телефона у школьницы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 1 сентября школьница зашла перекусить в ресторан быстрого питания «Бургер Кинг». Девочка забыла на столе свой телефон, стоимостью 7 тысяч рублей, а когда вернулась, то его уже не было.
С заявлением о краже в полицию обратилась мама школьницы. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что телефон забрала уборщица, предварительно вытащив оттуда SIM-карту.
По сообщению пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», телефон девочке вернули. На уборщицу заведено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Все новости».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей