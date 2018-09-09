Уборщица «Бургер Кинга» в Нижнем Тагиле подозревается в краже телефона у школьницы

Вечером 1 сентября школьница зашла перекусить в ресторан быстрого питания «Бургер Кинг». Девочка забыла на столе свой телефон, стоимостью 7 тысяч рублей, а когда вернулась, то его уже не было.

С заявлением о краже в полицию обратилась мама школьницы. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что телефон забрала уборщица, предварительно вытащив оттуда SIM-карту.