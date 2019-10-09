«Последний раз видели с друзьями». Полиция ищет пропавшего тагильчанина
Сегодня, 19:08ПроисшествияФото: pixabay.com
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Полиция Нижнего Тагила получила сообщение об исчезновении 24-летнего Антона Белевича. По словам родственников, поледний раз его видели 6 октября с друзьями на остановке «Спортивная».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По сообщению родственницы Татьяны Шелеховой, 6 октября около 11:00 Антон Белевич встретился с другом. После 17:00 они разошлись, но ни домой, ни на работу он не пришёл.
Мы подали заявление в полицию и отдали им детализацию звонков. Он должен был находиться с телефоном жены, сообщила Татьяна Шелехова.
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По данным пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское», сотрудники проводят розыск молодого человека, проверяют связи.
Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем мужчине, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону (3435) 97-68-02 и по телефону 02. А также 89126213651 Екатерина (жена) 89122180380 Татьяна.
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