«Последний раз видели с друзьями». Полиция ищет пропавшего тагильчанина

По сообщению родственницы Татьяны Шелеховой, 6 октября около 11:00 Антон Белевич встретился с другом. После 17:00 они разошлись, но ни домой, ни на работу он не пришёл.

Мы подали заявление в полицию и отдали им детализацию звонков. Он должен был находиться с телефоном жены, сообщила Татьяна Шелехова.

По данным пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское», сотрудники проводят розыск молодого человека, проверяют связи.