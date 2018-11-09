Убил и спрятал в дровяник: житель поселка Полуночное осужден на 9 лет
Суд приговорил жителя Ивдельского района к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение убийства.
В январе 2018 года житель поселка Полуночное Ивдельского городского округа зашел к знакомому, чтобы поменяться с ним DVD-дисками. В тот момент у знакомого находился молодой человек из Красноуральска, который временно жил в поселке Полуночное. После распития алкогольных напитков возникла ссора между жителем Красноуральска и обвиняемым. Мужчина сходил к себе домой за колюще-режущим орудием, вернулся назад и нанес потерпевшему несколько смертельных ударов. После чего виновник убийства, спрятал тело убитого в дровяник, который располагался во дворе дома, и покинул место преступления.
Собранных доказательств следственным отделом по г. Ивдель СК России по Свердловской области было достаточно для вынесения обвинительного заключения судом по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.