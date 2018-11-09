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Убил и спрятал в дровяник: житель поселка Полуночное осужден на 9 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Убил и спрятал в дровяник: житель поселка Полуночное осужден на 9 лет

Сегодня, 15:25ПроисшествияФото: Следственное управление СК России по Свердловской области
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