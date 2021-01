В Индонезии самолет «Боинг 737» с 56 пассажирами на борту рухнул в море

В Индонезии самолет Boeing 737 упал в море. В нем летели 56 человек, в том числе 10 детей.

Трагедия произошла 9 января. Самолет перестал выходить на связь с диспетчерской через несколько минут после взлёта. По предварительной информации, он потерпел крушение в Яванском море, пишет ТАСС. На предполагаемом месте крушения были найдены части, которые могут принадлежать самолету. Судно поднялось на высоту около трех тысяч метров и упало в воду, однако сигнала бедствия от экипажа не поступало. Позднее между островов Ланканг и Лаки были найдены останки тел и куски обшивки, раскрашенные в характерные цвета. Обнаружены шасси самолёта и другие части. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Компания Boeing в своем Twitter сообщила о готовности оказать поддержку авиакомпании Sriwijaya Air, которой принадлежал упавший самолет. В чем именно будет заключаться помощь в сообщении не уточняется. Рейс направлялся из Джакарты в Пантианак. На борту находились 56 человек, из них 10 детей и шесть бортовых работников и пилотов. Позднее появилась информация, что в самолете могли лететь еще около шести членов экипажа другого самолета. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Индонезии Джоко Видодо.

