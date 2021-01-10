В Индонезии самолет «Боинг 737» с 56 пассажирами на борту рухнул в море

В Индонезии самолет «Боинг 737» с 56 пассажирами на борту рухнул в море

Сегодня, 10:53ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Индонезии самолет Boeing 737 упал в море. В нем летели 56 человек, в том числе 10 детей.

Трагедия произошла 9 января. Самолет перестал выходить на связь с диспетчерской через несколько минут после взлёта. По предварительной информации, он потерпел крушение в Яванском море, пишет ТАСС.

На предполагаемом месте крушения были найдены части, которые могут принадлежать самолету. Судно поднялось на высоту около трех тысяч метров и упало в воду, однако сигнала бедствия от экипажа не поступало.

Позднее между островов Ланканг и Лаки были найдены останки тел и куски обшивки, раскрашенные в характерные цвета. Обнаружены шасси самолёта и другие части.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Компания Boeing в своем Twitter сообщила о готовности оказать поддержку авиакомпании Sriwijaya Air, которой принадлежал упавший самолет. В чем именно будет заключаться помощь в сообщении не уточняется.

Рейс направлялся из Джакарты в Пантианак. На борту находились 56 человек, из них 10 детей и шесть бортовых работников и пилотов. Позднее появилась информация, что в самолете могли лететь еще около шести членов экипажа другого самолета.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Индонезии Джоко Видодо.

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