Продавцов суррогатного спиртного задержали после гибели 8 человек в ХМАО

После употребления суррогатных алкогольных напитков в Югре умерли 8 человек. Правоохранители задержали продавца и владельца магазина, где продавали алкоголь, по сообщению пресс-службы Следственного комитета РФ.

Как сообщили следователи, несколько жителей поселка Кондинское приобрели в магазине нелицензионные алкогольные напитки. После употребления спиртного умерли шесть мужчин и две женщины, пишет 360tv.ru. Еще четыре человека были доставлены в медучреждения для оказания помощи. Как рассказали в пресс-службе ведомства, следователи провели серию обысков, изъяли спиртосодержащую продукцию, по которой назначили химические экспертизы. При расследовании уголовного дела задержали продавца магазина, в котором потерпевшие покупали алкоголь. В данный момент решается вопрос, касающийся избрания меры пресечения. Сотрудники правоохранительных органов выявили, кому принадлежит магазин. Владелец торговой точки попытался скрыться в Тюмени, но его удалось задержать. В ближайшем будущем его доставят на допрос к следователям. После смерти жителей Ханты-Мансийского автономного округа правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование лично поставил на контроль Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России.

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