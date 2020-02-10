Многодетная тагильчанка лишилась автомобиля после сдачи его в аренду

По словам пострадавшей, она, находясь на восьмом месяце беременности четвертым ребенком, решила подзаработать и разместила объявление о сдаче в аренду своего автомобиля. На него откликнулся местный житель. После оформления договора мужчина уехал в Екатеринбург, где продал машину перекупщикам.

Тагильчанка с мужем заподозрили неладное, когда арендатор перестал отвечать на звонки. С помощью GPS-трекера они выяснили, что автомобиль стоит во дворе на улице Фурманова, 123 в Екатеринбурге.

В ТСЖ помогли, дали посмотреть записи с камер, удалось выяснить, из какой квартиры человек, который теперь на ней ездит. У этих перекупщиков есть сайты с объявлениями о скупке авто без документов и проблемных машин, позже они их перепродают так называемым перекупам через канал в telegram,рассказала женщина.

Позже ей удалось связаться с новым «владельцем» машины. Тот заявил, что купил ее за 300 тысяч рублей, но снова перепродал.

Мы предложили ему вернуть машину за 350 тысяч, но он отказался,сообщила пострадавшая.

По словам женщины, она обратилась в отдел полиции № 10 в Екатеринбурге, однако там заявление не приняли. После это заявление было написано в ОП № 16 Нижнего Тагила.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, из полиции Нижнего Тагила все материалы переслали на проверку в Екатеринбург по месту совершения предполагаемого преступления.