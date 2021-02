На стадионе Березовского приземлился вертолет, для посадки на поле пришлось убирать снег.

10 февраля на стадионе «Горняк» в Березовском сотрудники детской школы и ЖКХ была расчищена импровизированная вертолетная площадка, пишет E1. Photo: E1.ru На место приземления прибыл вертолет Службы санитарной авиации. В задачи медиков входила доставка пациента с отравлением в одну из больниц Нижнего Тагила.

