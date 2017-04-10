Пожар в квартире пенсионера произошел минувшей ночью в Екатеринбурге: мужчину эвакуировали при помощи лестницы (ФОТО)
10 апреля 2017, 09:40Происшествия
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В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар в жилом доме в квартире на третьем этаже.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, в квартире проживал 78-летний пенсионер и его собака. Пожар начался из прихожей, поэтому мужчина не смог самостоятельно покинуть помещение.
Пожарные эвакуировали погорельца через балкон с помощью лестницы. В дыму задохнулась его собака. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Пожар ликвидирован силами трех единиц техники и двенадцати единиц личного состава.
Пенсионер находится в шоковом состоянии, его экстренно госпитализировали. Причину возгорания установят правоохранители.
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Фото: Е1
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