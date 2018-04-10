Труп пожилой женщины был найден на трамвайной остановке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Тело женщины обнаружили прохожие на остановочном комплексе по ул. Уральскому пр.,36 и вызвали скорую помощь.

Сейчас на месте работает дежурная часть. Со слов полицейских, видимых признаков насильственной смерти на теле женщины нет, скорее всего, ей стало плохо. При женщине были обнаружены документы.