Нижнетагильские детдомовцы вволю поразвлекались на деньги, отнятые у пенсионерки

По сообщению пресс-службы областного ГУ МВД, трое подростков прогуливались по городу и увидели пожилую женщину с сумкой в руках. Один из парней предложил остальным ограбить ее. Один из них отказался от этого шага и вернулся в детдом. Другой, поколебавшись, последовал за своим решительным другом. Самый смелый подошел к женщине со спины, вырвал у нее добычу и скрылся.

В сумке мальчики обнаружили 9 тысяч рублей и сотовый телефон. Достав аппарат и деньги, они выбросили сумку со всем ее содержимым в реку Бунарку.

Подростки не на шутку разгулялись на награбленные деньги: они развлекались в парке аттракционов, ходили в кино на фильм «Мстители», покупали чипсы, сникерсы, напитки и курицу. На следующий день они пошли в кафе, потом посетили баню и бассейн. Пройдясь по магазинам и накупив новых вещей, ребята оделись в обновки и продолжили прогулку по городу, а также еще раз сходили в кино.

Когда юношей задержали полицейские, у них осталось только 180 рублей. Все их имущество, добытое нечестным путем, в том числе и сотовый телефон женщины, было изъято. Правоохранители обнаружили в реке документы и фото потерпевшей. Злоумышленники был переданы представителям детского дома, в их отношении заведено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».