Сотрудники лесхоза и селяне всю ночь тушили первый лесной пожар под Нижним Тагилом

Потребовалось полтора часа, чтобы остановить дальнейшее распространение огня. А полностью потушить возгорание удалось сегодняшним утром в 7 часов.

В отделе надзорной деятельности отмечают, что МЧС не принимало участие в ликвидации пожара. В борьбу с огнем вступили вертолет «Уральской базы авиационной охраны лесов», 2 сотрудника местного лесхоза с 1-й единицей техники, а также 5 арендатора угодий и 4 местных жителя. Всего огонь повредил 8 гектаров Башкарского лесничества.

В этом году это первый лесной пожар под Нижним Тагилом. Хотя пожароопасный сезон в регионе объявили еще в середине апреля. Тогда полыхали леса в Режевском, Асбестовском, Талицском, Тугулымском и Березовсом городских округах.