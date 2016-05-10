Сотрудники лесхоза и селяне всю ночь тушили первый лесной пожар под Нижним Тагилом
10 мая 2016, 13:55ПроисшествияТимофей Данилов
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Накануне в 19:25 поступило сообщение о возгорании участка леса у села Южаково. Полностью ликвидировать пожар удалось сегодня утром.
Сюжеты: Нижний Тагил
Потребовалось полтора часа, чтобы остановить дальнейшее распространение огня. А полностью потушить возгорание удалось сегодняшним утром в 7 часов.
В отделе надзорной деятельности отмечают, что МЧС не принимало участие в ликвидации пожара. В борьбу с огнем вступили вертолет «Уральской базы авиационной охраны лесов», 2 сотрудника местного лесхоза с 1-й единицей техники, а также 5 арендатора угодий и 4 местных жителя. Всего огонь повредил 8 гектаров Башкарского лесничества.
В этом году это первый лесной пожар под Нижним Тагилом. Хотя пожароопасный сезон в регионе объявили еще в середине апреля. Тогда полыхали леса в Режевском, Асбестовском, Талицском, Тугулымском и Березовсом городских округах.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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