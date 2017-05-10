Хулиганы обстреляли машину реанимации из пневматического оружия в Екатеринбурге
10 мая 2017, 08:10Происшествия
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В столице Урала вечером 9 мая хулиганы открыли огонь из пневматического оружия по автомобилю реанимационной бригады скорой помощи №3.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел по улице Машиностроителей, 39а, сообщает E1.ru, ссылаясь на информацию от Горздрава. Известно, что бригада не пострадала. Выстрелы раздавались со стороны общежития, расположенного поблизости. На место были вызваны сотрудники полиции.
В ГУ МВД по Свердловской области намерены провести проверку по факту повреждения автомобиля и принять процессуальное решение.
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