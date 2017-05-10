Хулиганы обстреляли машину реанимации из пневматического оружия в Екатеринбурге

Инцидент произошел по улице Машиностроителей, 39а, сообщает E1.ru, ссылаясь на информацию от Горздрава. Известно, что бригада не пострадала. Выстрелы раздавались со стороны общежития, расположенного поблизости. На место были вызваны сотрудники полиции.