Пьяный внук советника президента РФ устроил ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)

Согласно показаниям свидетелей, Минин на большой скорости выехал со двора, и его машину занесло на припаркованную рядом Skoda, от которой его отбросило на Audi. Попытку скрыться с места происшествия пресек свидетель, перегородивший дорогу Минину.

Виновник аварии отказался пройти медицинское освидетельствование и утверждал, что его не было за рулем. Обе стороны отправились в отделение ГИБДД для оформления документов, сообщает Е1.

Напомним, что 8 мая замначальника УМВД по Екатеринбургу также в нетрезвом состоянии попал в ДТП.