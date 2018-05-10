Тагильчанин получил ожоги 60% поверхности тела во время тушения горящей травы
10 мая, 15:05Происшествия
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6 мая в Нижнем Тагиле охранник автостоянки, расположенной на пр. Ленинградский, 7а, получил ожоги 60% поверхности тела при тушении горящей травы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так как огонь быстро распространялся из-за сильного ветра, мужчина попытался потушить горящую сухую траву, сбивая огонь лопатой, но ему это не удалось сделать, и он упал в огонь.
Находящиеся рядом мужчина и женщина помогли охраннику выбраться из горящей травы и вызвали скорую помощь.
Мужчина обжег 60% поверхности тела. Сейчас тагильчанин находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
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