Тагильчанин получил ожоги 60% поверхности тела во время тушения горящей травы

Так как огонь быстро распространялся из-за сильного ветра, мужчина попытался потушить горящую сухую траву, сбивая огонь лопатой, но ему это не удалось сделать, и он упал в огонь.

Находящиеся рядом мужчина и женщина помогли охраннику выбраться из горящей травы и вызвали скорую помощь.

Мужчина обжег 60% поверхности тела. Сейчас тагильчанин находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.