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Угон, кража и ДТП совершены жителем Свердловской области за одну ночь (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Угон, кража и ДТП совершены жителем Свердловской области за одну ночь (ФОТО)

10 мая, 14:00Происшествия
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