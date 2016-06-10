В Екатеринбурге девушка-водитель врезалась в гриль-бар
10 июня 2016, 10:00Происшествия
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Инцидент произошел в четверг, 9 июня.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы утверждают, около 06:30 утра черный кроссовер, управляемый девушкой, на значительной скорости двигался по направлению к автовокзалу. Кроме водителя в автомобиле в качестве пассажира находился молодой человек.
Вероятно, в какой-то момент девушка, не смогла справиться с управлением и машину начало кидать по мокрой дороге. В результате неконтролируемых маневров автомобиль, перелетев парковочную сферу, совершил столкновение с гриль-баром «57», расположенным вблизи театра «Щелкунчик».
По предварительным данным, люди в результате ДТП не пострадали. У киоска в результате столкновения оказался серьезно поврежден фасад. Девушка поспешила покинуть место происшествия.
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