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Медик лагеря «Сосновый бор» в Кушве не заметил перелом руки у ребенка (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медик лагеря «Сосновый бор» в Кушве не заметил перелом руки у ребенка (ФОТО)

10 июня, 16:05Происшествия
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