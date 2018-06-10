Медик лагеря «Сосновый бор» в Кушве не заметил перелом руки у ребенка (ФОТО)

6 июня 2018 года от одного из отдыхающих в первой смене детей поступили жалобы на боль в руке. Оказалось, что перед этим мальчик упал, сообщает «АиФ Урал».

После осмотра руки ребенка медицинский работник обработал раны зеленкой. Родителей мальчика оповещать не стали.

Через некоторое время, когда боль в руке усилилась, ребенок сам позвонил родителям, которые отвезли его в больницу. В приемном покое хирург диагностировал у ребенка перелом со смещением. Для того чтобы вправить его, семье пришлось ехать в больницу Екатеринбурга.

Напомним, что накануне возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей» из-за происшествия 10 июня, когда 64 человека были госпитализированы из лагеря с отравлением.