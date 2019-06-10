Коммерсантъ: личные данные почти миллиона россиян утекли в сеть

Базы с информацией были обнаружены в конце мая. Пресс-служба Альфа-банка заявила, что уполномоченные службы кредитной организации проводят проверку достоверности и актуальности опубликованных сведений. В ХКФ-банк сообщили, что происхождение данных в указанном файле банку неизвестно, но будут приняты меры для его установления. В ОТП-банке опровергли информацию об утечке.