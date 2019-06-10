Коммерсантъ: личные данные почти миллиона россиян утекли в сеть
Сегодня, 14:25ПроисшествияФото: pixabay.com
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Личная информация 900 тысяч клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе, сообщает «Коммерсантъ». Это паспортные данные, номера мобильных телефонах, информация о месте работы и остатка по счету. По заявлению СМИ, теперь их без проблем может узнать любой желающий.
Базы с информацией были обнаружены в конце мая. Пресс-служба Альфа-банка заявила, что уполномоченные службы кредитной организации проводят проверку достоверности и актуальности опубликованных сведений. В ХКФ-банк сообщили, что происхождение данных в указанном файле банку неизвестно, но будут приняты меры для его установления. В ОТП-банке опровергли информацию об утечке.
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