Вагонка и Северный остались без холодной воды

По словам Ревенко, порыв магистрального водовода диаметром 500 миллиметров случился в районе улицы Автомобилистов сегодня, 10 июня, около 12 часов. В пресс-службе мэрии сообщили, что в результате из-за аварии было снижено давление холодного водоснабжения в жилых домах и социальных объектах, однако по местных жителей в некоторых домах вода отсутствует даже на первых этажах зданий, а родители вынуждены забирать детей из детсадов и школ.