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В Нижнем Тагиле районы Вагонка и Северный остались без холодной воды. Это произошло из-за порыва в сетях, сообщило ИА «Все новости» со ссылкой на главу Дзержинского района Александра Ревенко.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам Ревенко, порыв магистрального водовода диаметром 500 миллиметров случился в районе улицы Автомобилистов сегодня, 10 июня, около 12 часов. В пресс-службе мэрии сообщили, что в результате из-за аварии было снижено давление холодного водоснабжения в жилых домах и социальных объектах, однако по местных жителей в некоторых домах вода отсутствует даже на первых этажах зданий, а родители вынуждены забирать детей из детсадов и школ.
На месте порыва работает бригада «Водоканал-НТ». Точные сроки устранения пока неизвестны.
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