В рязанской больнице при пожаре погибли 3 человека

В рязанской больнице при пожаре погибли 3 человека
В рязанской больнице при пожаре погибли 3 человека
Сегодня, 10:04ПроисшествияФото: pixabay.com
Пожар в больнице имени Семашко, в Рязани, унес жизни трех человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает 360tv.ru, пожар начался 9 июня ночью. Возгорание возникло в отделении анестезиологии и реанимации. В итоге 7 человек получили ожоги и отравления продуктами горения, а 3 – погибли отравившись угарным газом. Есть информация о том, что пострадали 2 медсестры.

Сейчас в медучреждении работают следователи и эксперты. Опрашиваются свидетели, проводятся следственные действия, экспертизы. Проверяется надежность системы пожарной безопасности и то, как быстро провели эвакуацию.

Что касается причины возгорания, то отрабатывается несколько версий. Точно сказать можно будет после завершения серии экспертиз.

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