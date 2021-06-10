В рязанской больнице при пожаре погибли 3 человека

Как сообщает 360tv.ru, пожар начался 9 июня ночью. Возгорание возникло в отделении анестезиологии и реанимации. В итоге 7 человек получили ожоги и отравления продуктами горения, а 3 – погибли отравившись угарным газом. Есть информация о том, что пострадали 2 медсестры.