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В районе Алтайка в Нижнем Тагиле горела большая свалка мусора. Жители близлежащих домов страдали от едкого дыма (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В районе Алтайка в Нижнем Тагиле горела большая свалка мусора. Жители близлежащих домов страдали от едкого дыма (ФОТО)

10 июля 2012, 11:34Происшествия
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