В районе Алтайка в Нижнем Тагиле горела большая свалка мусора. Жители близлежащих домов страдали от едкого дыма (ФОТО)

Ближе к полуночи на место происшествия приехали пожарные. Пожар к тому времени разгорелся, и квартиры близлежащих домов, находящихся в 20 и 30 метрах от свалки, наполнились едким дымом. Огнеборцам пришлось трудиться над тушением пламени минут 20: свалка была очень большая. При этом, в ней было много деревянных предметов и досок. В кучу были навалены старые доски, строительный мусор, кресла, холодильники и другой крупногабаритный хлам. Жители соседнего дома рассказывают, что уже давно сообщают в небезызвестную в Нижнем Тагиле Управляющую компанию Дзержинского района об этой свалке.

Мы уже около полугода звоним в УК и просим вывезти мусор. Там стоит контейнер для крупногабаритного хлама, но он давно переполнен, и жители скидывают мусор рядом с ним. В УК заявляют, что они вывозят то количество мусора, которое установлено нормативами (существует норма мусора, производимого 1 жителем на данной территории). Поэтому свалка продолжает портить внешний вид двора и создает другие неудобства посетовала жительница дома №7 по улице Валегинской Александра.

Жители не исключают, что пожар – дело рук представителей Управляющей компании. Совсем недавно загорелась соседняя свалка, да так, что столб пламени поднимался на уровень третьего этажа близлежащего дома. При этом никто пожарных не вызывал, свалка догорела, и на ее месте через несколько дней появились новенькие контейнеры.

Но уничтожая мусор самым легким и причем совершенно бесплатным способом, люди не понимают, какой опасности они подвергают жителей квартала. Во-первых, при горении выделяются токсичные отходы. Во-вторых, огонь может перекинуться на траву или постройки добавляет жительница.