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Ударил полицейского - посиди в тюрьме. В Нижнем Тагиле судят обидчика
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ударил полицейского - посиди в тюрьме. В Нижнем Тагиле судят обидчика

10 июля 2014, 16:45Происшествия
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