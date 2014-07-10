Ударил полицейского - посиди в тюрьме. В Нижнем Тагиле судят обидчика
Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области расследовано и направлено в суд уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции, которые он получил при исполнении своих должностных обязанностей.
Как пояснил заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району города Нижний Тагил регионального СК России Евгений Новиков, происшествие произошло в одном из домов по улице Космонавтов в Нижнем Тагиле 21 апреля 2014 года.
По указанному адресу прибыли оперуполномоченные для доставления в отдел полиции №16 молодого человека, 1983 года рождения, который подозревался ими в совершении кражи. Когда они позвонили в квартиру, то дверь им открыла мать подозреваемого, которая заявила, что сына дома нет, на просьбы впустить их в квартиру для осмотра она отвечала отказом. В это время из комнаты выбежал подозреваемый с металлической битой в руках, и ударил одного из оперуполномоченных по руке. Приехавший на подмогу дежурный наряд полиции помог задержать молодого человека и доставил его в полицию.
После проведения доследственной проверки и установления всех обстоятельств произошедшего, следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья.
Вину в совершении инкриминируемого ему деяния обвиняемый признал полностью, а его меру ответственности теперь определит суд.
Хотелось бы в очередной раз напомнить, что за применение насилия в отношении представителя власти предусмотрено уголовное наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
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