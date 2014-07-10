Ударил полицейского - посиди в тюрьме. В Нижнем Тагиле судят обидчика

По указанному адресу прибыли оперуполномоченные для доставления в отдел полиции №16 молодого человека, 1983 года рождения, который подозревался ими в совершении кражи. Когда они позвонили в квартиру, то дверь им открыла мать подозреваемого, которая заявила, что сына дома нет, на просьбы впустить их в квартиру для осмотра она отвечала отказом. В это время из комнаты выбежал подозреваемый с металлической битой в руках, и ударил одного из оперуполномоченных по руке. Приехавший на подмогу дежурный наряд полиции помог задержать молодого человека и доставил его в полицию.