17-летний школьник из Серова пытался зарезать пьяного отца за оскорбления
10 июля 2017, 13:45Происшествия
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В Серове перед судом предстанет подросток, ранивший пьяного отца ножом. Таким образом школьник ответил своему родителю на оскорбления, которые высказал отец про его мать.
9-классник из Серова напал с ножом на своего отца. Инцидент произошел 2 мая 2017 года. Пьяный мужчина попросил своего сына приготовить ему покушать.
Юноша послушно исполнил требование отца. Затем выпивший родитель начал оскорблять сына и его мать, которая с ними не проживает.
Подросток не выдержал и напал на отца. Во время драки школьник схватил кухонный нож, лежавший на столе, и ударил им в бок мужчину. Пострадавший отец сам вызвал себе скорую помощь, после чего был госпитализирован.
Молодой человек был задержан и допрошен. Вину свою он признал полностью. Сейчас подростку грозит до 10 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы до 2-х лет, сообщает интернет-газета ZNAK.
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