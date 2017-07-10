17-летний школьник из Серова пытался зарезать пьяного отца за оскорбления

9-классник из Серова напал с ножом на своего отца. Инцидент произошел 2 мая 2017 года. Пьяный мужчина попросил своего сына приготовить ему покушать.

Юноша послушно исполнил требование отца. Затем выпивший родитель начал оскорблять сына и его мать, которая с ними не проживает.

Подросток не выдержал и напал на отца. Во время драки школьник схватил кухонный нож, лежавший на столе, и ударил им в бок мужчину. Пострадавший отец сам вызвал себе скорую помощь, после чего был госпитализирован.

Молодой человек был задержан и допрошен. Вину свою он признал полностью. Сейчас подростку грозит до 10 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы до 2-х лет, сообщает интернет-газета ZNAK.