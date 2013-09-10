В Нижнем Тагиле массово покушаются на русские авто (ФОТО)
Сегодня ночью на Вагонке в Нижнем Тагиле вскрыли автомобиль одного из жителей. И, как оказалось, это далеко не первый за последнее время инцидент - накануне у этого же подъезда «открыли» ВАЗ 2114 и Оду.
Об это сообщает пользователь паблика «Типичный Тагильчанин», Артём Баженов, который также подробно описал случившееся:
Сегодня ночью вскрыли мой автомобиль ВАЗ 2103. Была открыта задняя левая дверь и опущено водительское стекло, а машина стояла посреди дороги. Ничего не взяли, хотя на заднем сидении лежали кое-какие документы и кожаная куртка, а в багажнике две запаски, между сидениями лежал телефон NOKIA 5228, его тоже не тронули. Машину хотели угнать, это 98% из 100%, так как перед уходом домой я каждый вечер скидывал минусовую клемму АКБ. Но когда вышел из дома, увидел, что капот открыт и клемма одета рассказывает Артём.
В полиции неоднократно говорили, что особое внимание автограбителей привлекают русские автомобили. Единственный выход, который предлагают пользователи Артёму - это ставить автомобиль на стоянку. Хотя, если подумать, далеко не в каждом районе есть достаточное количество стоянок, находящихся в непосредственной близости от дома. Наверное, этим и пользуются грабители и угонщики.
Фотографии из паблика «ТТ». Артём Бажанов
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