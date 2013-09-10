В Нижнем Тагиле массово покушаются на русские авто (ФОТО)

Сегодня ночью вскрыли мой автомобиль ВАЗ 2103. Была открыта задняя левая дверь и опущено водительское стекло, а машина стояла посреди дороги. Ничего не взяли, хотя на заднем сидении лежали кое-какие документы и кожаная куртка, а в багажнике две запаски, между сидениями лежал телефон NOKIA 5228, его тоже не тронули. Машину хотели угнать, это 98% из 100%, так как перед уходом домой я каждый вечер скидывал минусовую клемму АКБ. Но когда вышел из дома, увидел, что капот открыт и клемма одета рассказывает Артём.