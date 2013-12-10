228 на вас! В Нижнем Тагиле закрыли два наркопритона

Что касается квартиры на Пархоменко, у местной полиции она давно была под наблюдением, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать там четверых людей. Помимо 36-летнего хозяина в помещении находились двое мужчин 30 и 33 лет, а также 25-летняя девушка. На месте оперативники нашли пять использованных шприцов, а граждане прошли освидетельствование медработниками психиатрической больницы. Естественно, все они оказались в состоянии наркотического опьянения, за что привлечены к административной ответственности. Более того, во время личного досмотра хозяина квартиры, был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. Позже выяснилось, что это MDPV массой 1,35 грамм. В связи с этим против 36-летнего тагильчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации за незаконное хранение наркотических средств.